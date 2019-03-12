تفاصيل البحث عن «فقيد الطائرة الإثيوبية».. «تفحم الجثث» العائق الأكبر

تواصل – فريق التحرير:

مرّت أكثر من 48 ساعة على سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة، دون العثور على جثمان المواطن السعوديّ الوحيد الذي توفّي فيها، وهو سعد خلف المطيري، بحسب ما أكده السفير السعودي لدى إثيوبيا عبدالله العرجاني، موضحاً أن عمّه وشقيقه وصلا إلى أديس بابا، صباح اليوم الاثنين، للمشاركة في عمليات البحث من خلال التعرّف عليه.

وقال العرجاني، إنه رُبما تمّ العثور عليه، ولكن لم يتم إبلاغنا حتى الانتهاء من الإجراءات الرسميّة، أو الانتهاء من التعرّف على بقيّة الجثث للمسافرين المتوفين على متن الطائرة. وأضاف: في حال التأكد من جثّته سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، بحسب “صحيفة اليوم”.

وكان سعد المطيري، يعمل في مدينة الملك سعود الطبيّة بوظيفة أخصائي أشعّة، ولم تتجاوز مدّة خدمته الـ 5 أعوام، في حين أخذ إجازة من عمله الأسبوع الماضي للذهاب من أجل قضاء التزاماته في مجال الاستقدام، كونه يمتلك مكتبا خاصا به، إلا أن القضاء والقدر كانا أسرع من عودته لمباشرة مهامّ عمله.

وكشفت مصادر، أن ذويه (والده ووالدته) حتى الآن لا يعلمان بوفاة ابنهما، إذ يقطنان في منطقة القصيم، في حين سيتم إبلاغهما بعد الانتهاء من العثور على جثمانه وإعادته إلى مسقط رأسه.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفّى سعد لم يتجاوز الـ 37 عاماً من عمره، وهو متزوّج ولديه أبناء، ويعود سبب عدم العثور عليه حتى هذه اللحظة، لتفحّم الجثث بعد الواقعة.