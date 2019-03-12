الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

«الكهرباء» تُناقش إنتاج الطاقة من «حركة المياه».. مشروعات مبتكرة

«الكهرباء» تُناقش إنتاج الطاقة من «حركة المياه».. مشروعات مبتكرة
0

تواصل – فريق التحرير:

ناقش عدد من المتخصصين في الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، التي من بينها مشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني الناتج عن احتراق الوقود بمحطات التوليد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة المياه، إضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «بلورة مشاريع التوليد» ضمن برنامج صناعة الأعمال الجديدة خلال ملتقى حاضنة طاقة الابتكار في الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) التي عُقدت أخيراً.

وركزت المشاريع، على تصنيع قطع الغيار بتقنية الهندسة العكسية، والاستفادة من تقديم خدمات الورش الفنية، واستخراج المعادن من الرماد الكربوني، واستثمار المياه والمنتجات المصاحبة لعمليات التوليد، وإنتاج الكهرباء من حركة المياه، والوحدات المتقاعدة.

حضر ورشة العمل نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في «السعودية للكهرباء» المهندس خالد الطعيمي، ورؤساء قطاعات التوليد وموظفوها في مناطق الأعمال، وعدد من مديري المحطات، ومستشار في الطاقة، ومستشارو مال وأعمال، ومستشارون قانونيون، وطالبات من قسم إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

توجيه جديد ومهم من «الكهرباء» للمشتركين بشأن الفواتير

توجيه جديد ومهم من «الكهرباء» للمشتركين بشأن الفواتير

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن إصدار الفواتير

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن إصدار الفواتير

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>