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فتح الترشيح لجائزة خادم الحرمين الخاصة بالمخترعين والموهوبين

فتح الترشيح لجائزة خادم الحرمين الخاصة بالمخترعين والموهوبين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين بدورتها السادسة.

وأوضحت الوكالة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المخترعين والموهوبين والمبتعثين، داعية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة للمزيد من المعلومات عبر (الرابط).
وأُنشئت جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين بقرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية والإنتاج الفكري. بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع، والابتكار ، والاختراع، وتحفيز المواهب والقدرات.
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