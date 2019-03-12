تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة المركبات، التي بدأ تطبيقها إلزامياً في 13/ 56/ 1440هـ، تهدف لرفع معدلات الجودة والسلامة في خدمات مراكز إصلاح المركبات.

وأضافت الهيئة، أن اللائحة تطبق على جميع المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات، باستثناء المنشآت الخاضعة للجهات الأمنية والعسكرية، وأن اللائحة تصنف منشآت صيانة وإصلاح المركبات وفقاً لدرجة التزامها بمتطلبات السلامة وجودة الخدمات، حيث تقسم اللائحة المنشآت إلى ثلاث درجات “4 نجوم، 3 نجوم، ونجمتين”، وذلك حسب عدد النقاط التي تحصل عليها المنشأة في التصنيف.

وتنص اللائحة على أن المنشآت التي تصنف بأنها منشآت ذات 4 نجوم هي تلك التي تحصل على أكثر من 105 نقاط، وذات الثلاث نجوم هي الحاصلة على ما بين 90 إلى 105 نقاط، أما ذات النجمتين فهي تلك التي تحصل على ما بين أقل من 90 نقطة إلى 70 نقطة، وتصنف المنشأة حسب نشاطها، حيث تقسم المنشآت إلى 6 فئات حسب نوع خدمات الصيانة التي تقدمها.

وتلزم المنشأة الراغبة في التصنيف بالتقدم بطلب لـ”هيئة المواصفات” موضحاً فيه عدد النجوم التي تسعى للحصول عليها، على أن ترفق مع الطلب: رخص التشغيل الصادرة من الجهات الحكومية، وعنوان ومخطط يوضح موقع المنشأة، ووسيلة التواصل مع مالك المنشأة أو الممثل القانوني، وبيانات بأسماء العاملين بالمنشأة، وقائمة بالخدمات التي تقدمها المنشأة.

يذكر أن اللائحة تهدف أيضاً لتعزيز التنافس بين مراكز صيانة وإصلاح المركبات لرفع جودة خدماتها، ومساعدة المستهلك في الحصول على أفضل الخدمات، وتقديم حافز للمنشآت للحصول على امتيازات قبول واعتماد خدماتها لدى الجهات المختلفة.