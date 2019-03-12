بالصور.. أمطار وفيضانات ملاوي حولت جنوب البلاد لمناطق منكوبة

تواصل – راضي العنزي:

شهدت دولة ملاوي أياماً عصيبة بسبب الأمطار والفيضانات القوية التي ضربت البلاد عدة أيام متواصلة دون انقطاع وذلك من يوم الثلاثاء، ٥ مارس، ٢٠١٩م، تبعها فيضانات أثرت على معظم الجزء الجنوبي من ملاوي.

وملاوي هي دولة صغيرة وفقيرة للغاية وتقع في الطرف الجنوبي الشرقي لقارة أفريقيا ويبلغ عدد سكانه ١٩،٥٤١،٨١٦ مليون نسمة.

وخلال ثلاثة أيام فقط تحول جنوب البلاد إلى منطقة منكوبة، الوضع الذي أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد تأثرت ١٣ محافظة من أصل ٢٩ محافظة، كما لقي ٢٤ شخصاً من الأطفال حتفهم، و١١ آخرين في عداد المفقودين، ودمرت الفيضانات أكثر من ٢٢ منزلاً الأمر الذي أدى لترك أكثر من ١١٠،٠٠٠ شخص بلا مأوى.

وتروي سيدة اسمها آمنة من قرية شبوندي في منطقة نامويرا، محافظة منغوش Mangochi عن المشاهد الرهيبة التي شاهدتها في ذلك اليوم، يوم الخميس، ٧ مارس “حيث تقول رأيت بأم عيني جدار حجرة بيتي يسقط وقد سلم الله أبنائي بعد سقوط جدار غرفتهم للخارج وبالنسبة لي فقد تأثرت بعدة جروح بظهري ولكن الحمد لله رب العالمين ما زلت حية”.

من جانب آخر أثرت الفيضانات أيضاً على إمدادات الطاقة الكهربائية، الوضع الذي ترك معظم أنحاء البلاد بدون الكهرباء. وقد تضررت من خلال هذه الكارثة ١٠،٠٠٠ هكتار تقريباً من الأراضي الزراعية الوضع الذي يثير مخاوف الأمن الغذائي في الأشهر القادمة.

هذا ومن بعض المناطق المتضرر:

شكواوا Chikwawa، ومنغوش Mangochi، وشرازول Chiradzulu، بلومبيي Palombe، على سبيل المثال لا الحصر.