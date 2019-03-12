الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

بالصور.. أمطار وفيضانات ملاوي حولت جنوب البلاد لمناطق منكوبة

بالصور.. أمطار وفيضانات ملاوي حولت جنوب البلاد لمناطق منكوبة
0

تواصل – راضي العنزي:

شهدت دولة ملاوي أياماً عصيبة بسبب الأمطار والفيضانات القوية التي ضربت البلاد عدة أيام متواصلة دون انقطاع وذلك من يوم الثلاثاء، ٥ مارس، ٢٠١٩م، تبعها فيضانات أثرت على معظم الجزء الجنوبي من ملاوي.

وملاوي هي دولة صغيرة وفقيرة للغاية وتقع في الطرف الجنوبي الشرقي لقارة أفريقيا ويبلغ عدد سكانه ١٩،٥٤١،٨١٦ مليون نسمة.

وخلال ثلاثة أيام فقط تحول جنوب البلاد إلى منطقة منكوبة، الوضع الذي أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد تأثرت ١٣ محافظة من أصل ٢٩ محافظة، كما لقي ٢٤ شخصاً من الأطفال حتفهم، و١١ آخرين في عداد المفقودين، ودمرت الفيضانات أكثر من ٢٢ منزلاً الأمر الذي أدى لترك أكثر من ١١٠،٠٠٠ شخص بلا مأوى.

وتروي سيدة اسمها آمنة من قرية شبوندي في منطقة نامويرا، محافظة منغوش Mangochi عن المشاهد الرهيبة التي شاهدتها في ذلك اليوم، يوم الخميس، ٧ مارس “حيث تقول رأيت بأم عيني جدار حجرة بيتي يسقط وقد سلم الله أبنائي بعد سقوط جدار غرفتهم للخارج وبالنسبة لي فقد تأثرت بعدة جروح بظهري ولكن الحمد لله رب العالمين ما زلت حية”.

من جانب آخر أثرت الفيضانات أيضاً على إمدادات الطاقة الكهربائية، الوضع الذي ترك معظم أنحاء البلاد بدون الكهرباء. وقد تضررت من خلال هذه الكارثة ١٠،٠٠٠ هكتار تقريباً من الأراضي الزراعية الوضع الذي يثير مخاوف الأمن الغذائي في الأشهر القادمة.

هذا ومن بعض المناطق المتضرر:

شكواوا Chikwawa، ومنغوش Mangochi، وشرازول Chiradzulu، بلومبيي Palombe، على سبيل المثال لا الحصر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» توجه تنبيهاً مهماً لأهالي منطقة عسير

«الأرصاد» توجه تنبيهاً مهماً لأهالي منطقة عسير

تنبيه.. أمطار رعدية متوقعة على محافظات مكة تستمر 10 ساعات

تنبيه.. أمطار رعدية متوقعة على محافظات مكة تستمر 10 ساعات

تنبيه متقدم من «الأرصاد» لسكان منطقة القصيم

تنبيه متقدم من «الأرصاد» لسكان منطقة القصيم

تنبيه لأهالي الرياض: توقعات «12 ساعة أمطار وبَرد وسيول»

تنبيه لأهالي الرياض: توقعات «12 ساعة أمطار وبَرد وسيول»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>