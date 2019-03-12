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تستمر حتى 10 مساءً.. «الأرصاد» تنبه لأمطار متوقعة على مكة والطائف

تستمر حتى 10 مساءً.. «الأرصاد» تنبه لأمطار متوقعة على مكة والطائف
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، وبني سعد ، ومحافظة ميسان تمتد إلى العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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