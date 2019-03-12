الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

بالصور.. القوات الجوية تشارك في تمرين العلم الأحمر بأمريكا

بالصور.. القوات الجوية تشارك في تمرين العلم الأحمر بأمريكا
0

تواصل – واس:

انطلقت اليوم في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، فعاليات تمرين ” العلم الأحمر 2019 ” بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بأحدث منظوماتها الجوية القتالية من نوع ( أف – 15 أس أي) وبكامل أطقمها الفنية والمساندة.
كما تشارك في التمرين إلى جانب القوات الجوية الأمريكية قوات كل من الإمارات العربية المتحدة و بلجيكا وهولندا وسنغافورة.

وشهد اليوم الأول من التمرين مشاركة أكثر من 80 طائرة منها أف 35 – أف 15 – أف 16 – أف 18 قامت بتنفيذ عدد من السيناريوهات المعدة مسبقًا والتي تحاكي الحرب الحقيقية.

وأوضح قائد مجموعة التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن فعاليات التمرين تتضمن تنفيذ عدد من الطلعات الجوية النهارية والليلية بهدف التخطيط والتنفيذ المشترك لعمليات قتالية متقدمة بمشاركة منظومات متطورة من الطائرات القتالية التي تستخدم لمهام الحماية الجوية، والتحريم الجوي، والإسناد الجوي القريب ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة.

وأضاف العقيد بن شري أن فعاليات التمرين الذي ينفذ في بيئة قتالية أقرب إلى واقعية المعارك الحقيقية، تسهم في رفع الجاهزية القتالية لدى المشاركين و تساعد في تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الطيارين السعوديين أبدوا مهارتهم القتالية التي اكتسبوها باحترافية عالية.

وتعد هذه المشاركة هي السابعة من نوعها للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين الذي يعد من أقوى التمارين الجوية في العالم .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تشارك بـ«النسر الصامت» في تمرين «العلم الأحمر» (صور)

المملكة تشارك بـ«النسر الصامت» في تمرين «العلم الأحمر» (صور)

وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ«القوات الجوية»

وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ«القوات الجوية»

الأحد.. القوات الجوية تبدأ تمرين «العلم الأخضر» بمشاركة بريطانية

الأحد.. القوات الجوية تبدأ تمرين «العلم الأخضر» بمشاركة بريطانية

وظائف بالدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بالدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>