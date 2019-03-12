الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر
0

تواصل – متابعات:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تغيير أسماء أكثر من 611 مواطناً ومواطنة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بناءً على طلبات تقدموا بها لتغييرها إلى أسماء أخرى يفضلونها.

وبلغ عدد  المواطنات اللائي طلبن تغيير أسمائهن 496 مواطنة، في حين بلغ عدد المواطنين 115 مواطناً.

ومن أبرز الأسماء التي فضّل الإناث التغيير إليها: (مها، وحنان، وعبير، وروز، وغزل، وشادن، جواهر، ولمى، وريما، وطيف، وغلا، وريم، وسارة، الجوهرة، والعنود، ونجد)، فيما كان من بين الأسماء التي تم تغييرها: (قنعة، وهلالة، وشهوة، وخميسة، ووقيتة، ومطيرة، ومشعاء، ووشيلة، وحمامة، وحجيرة، ونامشة، ومتعبة، وعنده، وخصبلة، وطفله).

أما أبرز الأسماء التي فضلها الذكور، فكانت: (سلمان، وسلطان، وبدر، وعبدالعزيز، وفيصل، وعبدالرحمن، وعبدالله، وخالد، وفهد، ومحمد، وحسين)، فيما كان من بين أسماء الذكور التي تم تغييرها: (مناحي، ومعيض، وعامش، وفجر، وفيحان، ووصل الله، وعيدان، ومعدي، وعبده، ومريع، وزكريا، وخضير، وضحيان، وطه، وصلال، وعائش، ومطاعن، وجشان، وجهز، وخضران، وعبدالكبير، ومفتي، وعبلان، ووقيان، ودحيم، وعويضة).

ومن بين حالات تغيير الأسماء، شخص اسمه أحمد قام بتغيير اسمه إلى غرامة، وسوسن إلى سطام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

«الداخلية» تطلق حسابها الرسمي عبر «سناب شات»

«الداخلية» تطلق حسابها الرسمي عبر «سناب شات»

بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة

بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة

عسير.. «عشريني» يقتل شقيقه الأكبر في ظروف غامضة بـ«الأمواه»

عسير.. «عشريني» يقتل شقيقه الأكبر في ظروف غامضة بـ«الأمواه»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>