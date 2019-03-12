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أقرباء المواطن المتوفى بالطائرة الإثيوبية يتوجهون للتعرف على جثمانه ونقله للمملكة

أقرباء المواطن المتوفى بالطائرة الإثيوبية يتوجهون للتعرف على جثمانه ونقله للمملكة
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تواصل – متابعات:

أكد سفير المملكة بإثيوبيا عبدالله العرجاني وصول “عم وشقيق” المواطن سعد خلف المطيري المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى أديس أبابا، صباح أمس الاثنين، للتعرف على جثمان قريبهم ومتابعة الإجراءات الخاصة به.

وأوضح “العرجاني” أنه لم يتم أخذ عينات “DNA” من عم وشقيق المطيري بعد، حيث تم تأجيل إجراءات التعرف على الجثمان إلى اليوم الثلاثاء، وذلك حتى تنتهي السلطات الإثيوبية من جمع الدلائل وإجراء التحقيقات.

وأكد أنه على تواصل مستمر مع السلطات الأمنية الإثيوبية للاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة، وأن السفارة تتابع مستجدات الموضوع باهتمام، وتقدم كل العون لأفراد أسرة الفقيد لتسهيل مهمتهم ونقل الجثمان إلى المملكة.

ولقي المطيري حتفه إثر تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بيونج “737” الأحد، ومقتَل جميع مَن كانوا على متنها وعددهم 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم.

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