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عقد الإيجار الموحد

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عقد الإيجار الموحد
زينب عبدالمحسن الرمضان

قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل بتطوير واعتماد عقد إيجار موحد بصيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف فيه، المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري كذلك، ضمن حملة أطلقتها بمسمى “إيجار أول تحول”.

يهدف نظام إيجار إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العقد وتسهيلها، وتعزيز الثقة بالعقد مما يحفز على الاستثمار، حيث إن تعدد العقود المستخدمة لتوثيق الإيجار هو عائق أمام تنظيم قطاع العقار، فمن مميزات العقد الموحد أولاً: أنه يعد كسند تنفيذي أمام القضاء، فلا حاجة للمعترض -مؤجراً كان أو مستأجراً- أن يذهب إلى المحكمة العامة كي يصدر حكم قطعي بحقه ومن ثم يذهب بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ لكي ينفذ الحكم، فمع العقد الموحد أصبح الاعتراض أسهل، فكل ما على المعترض القيام به هو الذهاب بالعقد إلى محكمة التنفيذ، مما يخفف العبء على القضاء؛ لتقليصه عدد القضايا المرفوعة المتعلقة بالإيجار.

ثانيًا: أنه بالإمكان اختيار آلية الدفع (سنوي – نصف سنوي- ربع سنوي) بالإضافة إلى سهولة الدفع حيث أنه يمكن الدفع الكترونيًا.

ثالثاً: من أهم الميزات في هذا العقد للمستأجر هو وجود بند يتعلق بإلزام المؤجر بالقيام بالصيانة الدورية المتعلقة بسلامة المبنى لتمكين المستأجر من الانتفاع به.

رابعاً: كما يحتوي على بند مهم متعلق بالضمان وهو اختياري، فهو يحدد مبلغ الضمان مسبقًا ويربطها بآلية تسليم واستلام العقار، وهو بهذه الخطوة يحفظ حق المؤجر ويمنع تعسفه في نفس الوقت.

خامسًا: يساعد في التحول الرقمي الوطني الذي يتناسب مع رؤية المملكة 2030.[1]

الكاتبة: زينب عبدالمحسن الرمضان

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[1] جميع المعلومات الواردة من موقع إيجار التابع لوزارة الإسكان.

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