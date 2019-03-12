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9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر من تجاهلها

9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر من تجاهلها
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تواصل – متابعات:

تتشابه بعض أعراض السرطان مع مشكلات صحية أخرى، مثل الإسهال والإمساك والإحساس بالتعب الشديد، كلها أمور ترتبط باضطرابات صحية مختلفة.

وعند اجتماع مجموعة من الأعراض ينصح موقع «24.ae» باستشارة الطبيب وفقاً لدراسات متنوعة، اتفقت على أن التشخيص المبكر خطوة رئيسية لنجاح العلاج.

وقال الموقع إن آلام وانقباضات البطن عقب تناول الطعام، مع الإصابة بالسكري علامات تتطلّب فحص البنكرياس.

1- نزيف دموي مع البراز مؤشر لسرطان القولون

2- آلام وانقباضات البطن مع السكري مؤشر لسرطان البنكرياس

3- خروج دم مع البراز مؤشر لسرطان الجهاز الهضمي

4- دم مع البلغم عند السعال مؤشر لأورام الرئة

5- تورّم الرقبة مع بحّة مؤشر لأورام الحلق والرئة

6- قروح الفم مع اللسان مؤشر لأورام الفم

7- الانتفاخ مع آلام البطن مؤشر لسرطان المبيض

8- تكتّل في الثدي مؤشر لسرطان الثدي

9- تغير حجم أو سُمك الشامة مؤشر لسرطان الجلد

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