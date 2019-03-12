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بدء منافسات مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة بجاكرتا

بدء منافسات مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة بجاكرتا
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم ، منافسات الدورة الحادية عشرة لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك, بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في إندونيسيا سعد بن حسين النماسي، ومدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح بن إبراهيم الخليفي، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمسابقة.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة لتلاوة عددٍ من المتسابقين في فروع مسابقة القرآن الكريم الأربعة والحديث الشريف الذين يمثلون 18 دولة.

يذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول الآسيان والباسفيك التي يشارك في تنظيمها ، مكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية؛ تضم خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية.

وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزون فرصة لأداء مناسك الحج.

وتحظى المسابقة التي تتبناها مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية سنوياً؛ باهتمام وتفاعل مميز من الدول المشاركة حيث يتزايد بشكل ملحوظ أعداد المتنافسين منذ انطلاقتها .

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