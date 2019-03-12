قتلى وأسرى من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني على صعدة

تواصل – وكالات:



قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس الإثنين، بنيران قوات الجيش اليمني، في مديرية باقم، شمال غرب محافظة صعدة.

وذكر ركن استخبارات محور علب العقيد محمد البخيتي، أن الجيش شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا في قرى آل الزماح بمديرية باقم، وفق ما ذكر موقع “سبتمبر نت” الإثنين.

ولفت العقيد البخيتي، إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها.

وأكد أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوةً على تدمير عدد من آلياتها التابعة لها، وأسر اثنين من عناصرها.