هذة الأطعمة تحارب الشيخوخة.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

تتصدر موناكو واليابان وسنغافورة قائمة الدول الأطول عمراً وفقاً لإحصاءات عام 2015، ويزيد متوسط الأعمار في هذه الدول عن 84 عاماً.

ويلعب الطعام دوراً هاماً في مقاومة مظاهر التقدم في العُمر وإطالته، إلى جانب ضمان شيخوخة سعيدة. إليك أهم الأطعمة التي تبين أنها ترتبط بطول العُمر:

* الفول الأخضر أو فول الصويا ومنتجاته مثل التوفو من أهم عناصر المطبخ الآسيوي، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تكبح نمو السرطان، والبروتين النباتي الخالي من الدهون والكولسترول، إلى جانب أنه يحتوي على مضادات للبكتريا.

* الجزر مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي توجد في الأطعمة برتقالية اللون والتي تكافح الالتهابات والسرطان، إلى جانب أن الجزر من أغنى الأطعمة بفيتامين “أ” الذي لا يستطيع الجسم إنتاجه.

* الملفوف (الكرنب) والبروكلي والقرنبيط من الأطعمة التي تطيل العُمر، لأنها غنية بمضادات الالتهابات والسرطان، كما أنها غنية بالألياف التي تسهل الإخراج والتخلص من السموم والطعام الزائد عن الحاجة.

* السلمون من أفضل مصادر البروتين الحيواني والدهون الصحية المفيدة للدماغ والقلب والأوعية الدموية.

* الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون (الحامض) أطعمة توفر فيتامين “سي” اللازم ليستطيع الجسم إنتاج الكولاجين، والذي يعمل كمضاد للأكسدة يحارب الالتهابات، ويحمي صحة القلب.