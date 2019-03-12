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أبل تمنح مستخدميها علاوة 10%

أبل تمنح مستخدميها علاوة 10%
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تواصل – وكالات:

أرسلت شركة أبل اليوم رسائل إلكترونية إلى مستخدمي متجر “آب ستور” و “آيتونز” لإعلامهم بإطلاق عرض جديد يحصلون بموجبه على علاوة تصل إلى 10% في حال قاموا بإضافة رصيد إلى حسابات أبل الخاصة بهم.

وقالت الشركة في رسالتها “أضف رصيدًا إلى هاتف آي فون خاصتك من أي مكان”. وأضافت: “احصل على علاوة 10% إن فعلت ذلك اليوم … يمكنك الآن إضافة الأموال إلى حسابك بشكل أكثر سهولة من أي وقت مضى من متجر آب ستور. ثم استخدم الرصيد للاستمتاع بتطبيقات الألعاب والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية وأبل ميوزيك أو خدمة آي كلاود السحابية. جربه اليوم واحصل على 10% إضافية تُضاف إلى حسابك”.

وتقول شركة أبل إن هذا العرض صالح بمبالغ تتراوح بين 1.00 دولار و200 دولار، لذا سيحصل العملاء الذين يضيفون مبلغ 200 دولار كحد أقصى إلى حسابات آبل الخاصة بهم على ما مجموعه 220 دولاراً أمريكياً مع العلاوة (20 دولاراً مجاناً).

ويمكن إضافة الأموال إلى حساب Apple ID عن طريق فتح تطبيق الإعدادات، ثم النقر على اسم الحساب، ثم تحديد خيار iTunes و App Store، واختيار Apple ID، ثم تحديد إضافة رصيد إلى Apple ID.

وهناك يمكن للمستخدمين الاطلاع على المكافآت الترويجية المتاحة واختيار المبلغ الذي يريدون إضافته إلى حساباتهم.

ويمكنهم أيضاً الوصول إلى هذه الخيارات في متجر iTunes عن طريق النقر على Apple ID أو في App Store عن طريق التمرير إلى الأسفل (أو النقر فوق صورة الملف الشخصي) وتحديد خيار أضف رصيداً. ولاستخدام هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى إضافة طريقة دفع صالحة إلى حساب Apple ID الخاص بهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض متاح من 10 حتى 14 مارس (آذار) الجاري في الولايات المتحدة، وهو متاح أيضاً في بلدان أخرى أيضاً، مثل ألمانيا، حيث تقدم أبل علاوة بنسبة 15%.

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