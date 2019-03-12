أخطار شنيعة على الأطفال من الأجهزة الذكية.. وخبير يوضح أفضل طرق العقاب (فيديو)

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قال الأكاديمي التربوي الكويتي الدكتور إبراهيم الخليفي، إن إدمان الأطفال على الأجهزة الذكية مسؤولية الوالدين وليس الأطفال، مشيراً إلى أن الوالدين هما المالكان للأجهزة الذكية والمسؤولان عنها قانونياً وليس الأطفال.

وأوضح الخليفي وهو مستشار أسري وأستاذ جامعي، أن جلوس الطفل لمدة ثلاث ساعات فأكثر على الأجهزة الذكية خطأ شنيع، يؤثر سلبياً على نموه وذكائه، ويسبب أمراضاً نفسية، وأمراض الهوس والتوتر، ويرفع ذبذبات الدماغ إلى حد الجنون، مشيراً إلى ضرورة زرع ثقافة المعرفة لدى الطفل وإقناعه بأن الأجهزة الذكية لها وقتها.

وأكد الخليفي، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، وجود فرق بين “العقوبة” و”العواقب”، مفضلاً إشراك الطفل في اختيار عقوبته من خلال تحمل العواقب ومواجهة تبعات تصرفاته وأفعاله، مشيراً إلى بعض نماذج العقاب في حال ارتكابه الخطأ، كحرمانه من الإنترنت أو المصروف اليومي، لافتاً إلى أهمية وجود لغة الحوار بين الوالدين والطفل.