الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

توقعات طقس اليوم.. غبار وغيوم وأمطار على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. غبار وغيوم وأمطار على هذه المناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح الشرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة ، المدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

توقعات بغيوم على معظم المملكة.. وغبار بـ5 مناطق

توقعات بغيوم على معظم المملكة.. وغبار بـ5 مناطق

توقعات بأمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات بأمطار رعدية على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>