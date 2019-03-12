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بالفيديو.. أول ظهور لـ«بوتفليقة» بعد عودته للجزائر وإعلانه عدم الترشح للرئاسة

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تواصل – وكالات:

أذاعت وسائل إعلام جزائرية لقطات من استقبال الرئیس الجزائري عبدالعزيز بوتفلیقة أمس الاثنين، رئیس الوزراء الجديد نور الدين بدوي ونائبه رمضان لعمامرة وعددا من المسؤولین.

وأشارت إلى أن بوتفلیقة استقبل نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجیش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، والذي قدم له تقريرا حول الوضع الأمني في البلاد.

يذكر أن الرئیس الجزائري عبدالعزيز بوتفلیقة، كان قد وجه رسالة إلى الشعب أمس الاثنين، أعلن فیھا عن تأجیل تنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة يوم 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لفترة رئاسیة خامسة.

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