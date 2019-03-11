8 نصائح ذهبية لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة

تواصل – وكالات:

نصحت دراسات حديثة بعدة نصائح للحفاظ على العظام وتقويتها ومدها بالمعادن اللازمة، خاصة كلما تقدم العمر سواء بالنسبة للرجال أو النساء.

وأشارت الدراسات، التي أشرف عليها مجموعة من العلماء والأطباء من بينهم أطباء بكليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تناول بعض الخضراوات وممارسة عددٍ من التمارين، تساعد في تقوية العظام والمفاصل، فضلاً عن ضرورة الإقلاع عن بعض العادات التي تسبب ضرراً لعظام الإنسان.

وبين الأطباء ضرورة الالتزام بالعشر نصائح التالية لكي يحظى الإنسان بعظام قوية بعيدة عن الهشاشة والضعف، وهي:

1 – تناول ما يكفي من الكالسيوم يومياً، حيث إن العظام مصنوعة من الكالسيوم، وأفضل وسيلة لمنع التهاب المفاصل هي أن يشتمل النظام الغذائي نسبة من الكالسيوم لتبقى قوية في جميع مراحل الحياة، وبالإضافة للأغذية الغنية بالكالسيوم يستطيع الإنسان شراء حبوب الكالسيوم المتوافرة بالصيدليات لتعويض النقص.

2 – الحفاظ على الوزن الصحي، فالوزن الذي يقل عن معدل الوزن الطبيعي يعد من أحد أهم عوامل الإصابة بهشاشة العظام، كما أن السمنة تزيد معدل الإصابة بالهشاشة.

3 – الحصول على فيتامين (D) كل يوم، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وتتوفر مصادره في التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة مثل الحليب.

4 – ممارسة التمارين الرياضية والمشي، خاصة تمارين القوة، كالضغط على بعض المفاصل، وهي لها أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون قصور المفصل في الأطراف السفلية، مثل الركبة أو التهاب مفصل الورك.

كذلك تمارين الأوزان وهي من بين التمارين الأفضل لبناء العظام والأكثر فاعلية، لكن يجب أن تكون هذه الأوزان محدودة، وينصح أن تكون باستشارة طيب أو مدرب رياضي.

5 – الإقلاع عن التدخين، حيث يرتبط فقدان كثافة العظام بالتدخين، ولذلك يجب اتباع برنامج للبعد عن التدخين أو التقليل كثير منه، كذلك عدم تناول الكحول لما له من أضرار.

6 – فحص الكثافة، فيمكن للأطباء الحصول على صورة أشعة سريعة للتأكد من أن كثافة العظام سليمة، ويساعد هذا الفحص في تحديد مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.

7 – تناول الأدوية، فيمكن للنساء والرجال الذين يعانون هشاشة العظام بشكل مزمن تناول عديد من الأدوية لمنع حدوث كسر خطير، ولا سيما في عظام الورك والعمود الفقري، وذلك باستشارة الطبيب.

8 – الابتعاد عن الوجبات السريعة وتناول المشروبات الغازية بكثرة، لما فيها من مواد مضرة على صحة العظام، وينصح أيضاً بتناول بعض المشروبات والأعشاب والتوابل، كالفلفل الأسود، والزنجبيل، والنعناع، والمكسرات.

والاستعانة بالبقدونس في بعض الأكلات، وتناول الأفوكادو، الملفوف، والبروكلي، وفول الصويا، كذلك ينصح بتناول الخضراوات؛ كونها أفضل مصدر لفيتامين (C) الذي يحفز إنتاج الخلايا المكونة للعظام.