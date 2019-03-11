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مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»
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تواصل – الرياض:

أُصيب مواطن بمحافظة الطائف بصدمة عندما علم أن رقم هويته وُضع على سجل تجاري بالخطأ لامرأة في الرياض؛ مما نتج عنه توقف إيداع حساب المواطن المخصص له؛ على الرغم من تصحيح الوضع من الجهات المعنية.

ولا يزال وضع المواطن معلقاً منذ فترة بسبب هذا الخطأ، حيث فوجئ المواطن بإيقاف “حساب المواطن” عنه قبل عدة أشهر وعن عائلته؛ بحجة أن لديه سجلاً تجارياً برقم سجله المدني، على اسم مواطن آخر؛ ما نتج عنه إلحاق الضرر به وعائلته، وتكبده عناء السفر مراراً لمراجعة جميع الجهات المختصة.

ولفت المواطن إلى أنه تم إسقاط اسمه من السجل التجاري الصادر بالخطأ؛ مبيناً أنه مواطن بسيط جداً وليس لديه أي نشاط تجاري.

وتابع أن المشكلة لا تزال قائمة في حساب المواطن برغم مرور وقت كافٍ على خطاب وزارة التجارة بتعديل الوضع، إلا أنه إلى الآن محروم من حساب المواطن ولم تنتهِ المعاناة.

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