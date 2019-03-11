«الحصيني» يتوقع انتهاء الشتاء في هذا الموعد.. ويوجه نصيحة للجميع

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، انتهاء فصل الشتاء فلكياً يوم الخميس الموافق 14 رجب الجاري، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء.

ونصح الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بعدم تخفيف الملابس الشتوية حتى انتهاء النصف الأول من فصل الربيع، مضيفاً أن موجات البرد لم تنتهِ حتى بدخول فصل الربيع.

ولفت إلى حلول موسم الحميمين ومدته 26 يوماً، والمعروف عند العامة بـ”بياع الخبل عباته”، مضيفاً أن المثل الشعبي يعود لقصة الرجل الذي باع عباءته الثقيلة بعد انتهاء فصل الشتاء فسخر الناس منه لشعوره بالبرد بعدها.

وأضاف أن الحرارة من الممكن أن تصل لـ40 درجة مئوية، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، ليستمر الربيع حتى 20 رمضان المقبل ويعقبه دخول الصيف.