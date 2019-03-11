الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

مطالب حكومية بحصر الوظائف الشاغرة في هذا المجال بشكل عاجل

مطالب حكومية بحصر الوظائف الشاغرة في هذا المجال بشكل عاجل
0

تواصل – الرياض:

طالبت 3 جهات حكومية، القطاع الخاص، بحصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والرفع بها بشكل عاجل.

كما طالبت هذه الجهات، بأن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بترشيح مجموعة المؤهلين المناسبين لشغل كل وظيفة.

وفي التفاصيل، أسفرت مطالبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، عن حصر 30 مهنة استرشادية يمكن سعودتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن الخطة الوطنية لتوطين مهن القطاع؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، في يناير الماضي، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

وظائف إدارية بـ«هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

وظائف إدارية بـ«هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

وظائف مؤذنين وأئمة مساجد بـ«العويقيلة».. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف مؤذنين وأئمة مساجد بـ«العويقيلة».. التفاصيل وطريقة التقديم

بالأسماء.. «المالية» تدعو متقدمات على وظائفها لمطابقة بياناتهن

بالأسماء.. «المالية» تدعو متقدمات على وظائفها لمطابقة بياناتهن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>