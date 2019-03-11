مطالب حكومية بحصر الوظائف الشاغرة في هذا المجال بشكل عاجل

تواصل – الرياض:

طالبت 3 جهات حكومية، القطاع الخاص، بحصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والرفع بها بشكل عاجل.

كما طالبت هذه الجهات، بأن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بترشيح مجموعة المؤهلين المناسبين لشغل كل وظيفة.

وفي التفاصيل، أسفرت مطالبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، عن حصر 30 مهنة استرشادية يمكن سعودتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن الخطة الوطنية لتوطين مهن القطاع؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، في يناير الماضي، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية.