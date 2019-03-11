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تعميم من «التعليم» بشأن الملخصات والمقررات الدراسية

تعميم من «التعليم» بشأن الملخصات والمقررات الدراسية
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم حظر الملخصات التي لا تمثل أداء المعلم التدريسي التي لوحظ قصورها في تزويد الطالب أو الطالبة بالمعارف والمعلومات المرجوة في تحقيق أهداف المادة، وذلك في تعميم لتعليم الطائف وجهته لجميع المكاتب والمدارس الحكومية والأهلية بكافة مراحلها (بنين وبنات).

وتضمن التعميم أنه بناء على توجيه وزير التعليم؛ فإن الإدارة تطالب بالالتزام بالمقررات الدراسية في تدريسها واختبار الطلاب والطالبات ومنع الملخصات.

وشدد التعميم على أن مرجعية الطالب أو الطالبة في تعلمه هي الكتب المقررة التي صممت لتناسب استعدادات الطلاب والطالبات العمرية والعقلية.

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