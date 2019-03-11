«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق لمدة 3 أيام

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الأرصاد في تقرير لها، أن بعض المناطق ستشهد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من الرؤية الأفقية في الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، القصيم، والرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية يومي الأربعاء والخميس بالحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة، فيما تمتد في مكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران إلى يوم الجمعة.