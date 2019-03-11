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مصادر تكشف حقيقة دمج قطاعات أمنية أو استحداث إدارة جديدة

مصادر تكشف حقيقة دمج قطاعات أمنية أو استحداث إدارة جديدة
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تواصل – الرياض:

نفى مصدر مطلع الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار من قبل مدير الأمن العام بدمج قطاعات أمنية واستحداث إدارة جديدة تحت مسمى القوة الخاصة لدوريات الأمن العام.

وأضاف المصدر، أن الأخبار التي نشرت اليوم، التي تحدثت عن دمج دوريات الأمن وأمن الطرق ودوريات الشرطة لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها، محذراً من تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وناشد الجميع بضرورة، تحرِّي الدقة قبل تداول أيِّ خبر والتأكُّد من الجهات المعنية، وعدم نشر مثل هذه الشائعات، التي ربما تطول مروِّجها ومتداوليها العقوبات الخاصَّة بالجرائم المعلوماتية.

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