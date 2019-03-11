بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جدة» تخلي منزلاً مستأجراً خلال 24 ساعة

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تواصل – جدة:

أخلت محكمة التنفيذ بجدة عقاراً عبارة عن منزل مستأجر في حي جنوبي جدة، بعدما صدر بحقه حكم إخلاء من المحكمة العامة في جدة، لمماطلة المستأجر في سداد قيمة الإيجار.

وصدر قرار التنفيذ في يوم واحد، في أعقاب رفع طلب تنفيذ إلكتروني قدمه طالب التنفيذ، مرفقاً صك الحكم، الذي بين أن صاحب العقار اتفق مع المستأجر على الإيجار مقابل 1300 ریال، إلا أن المستأجر ماطل في السداد، ليصدر الحكم بأحقيته في الإخلاء.

ورفع المدعي طلباً إلكترونياً لمحكمة التنفيذ بجدة، ليتم تنفيذ الحكم وإخلاء العقار بالقوة الجبرية خلال يوم واحد فقط بعد استيفاء المدة النظامية للتبليغ.

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