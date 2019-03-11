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«المرور» يستهدف تنظيم الحركة المرورية بـ«الطائرات»

«المرور» يستهدف تنظيم الحركة المرورية بـ«الطائرات»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الاثنين، فيلماً تسجيلياً قصيراً لعمل وأداء أنظمة المرور ورجاله، “ما بين اجتهاد الأمس وتطوير اليوم وحلم الغد” ضمن مؤتمر السلامة المرورية.

وتطمح إدارة المرور من خلال تعاقداتها مع الشركات المتخصصة، إلى استبدال وتعميم نموذج “الدرون” المزود بكاميرات قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات في وقت قياسي، إضافة إلى مراقبة الطرقات ورصد المخالفات جوياً.

وأظهر الفيلم التسجيلي المراحل الثلاث التي يمر بها المرور، حيث عمل على تقليص نسب الوفيات والإصابات من خلال نظام المرور الجديد، فقد بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 33199 إصابة سنوياً؛ أي بمعدل 91 إصابة يومياً.

كما بلغ عدد وفيات حوادث المرور 7489 وفاة سنوياً، بمعدل 21 وفاة يومياً، تلك النسب التي نجح المرور في تقليصها حالياً بفضل إدخال النظم الإلكترونية الحديثة وخدمات رجال المرور خلال دوامهم اليومي في مراقبة الحركة المرورية بدءاً من الساعة 5:30 صباحاً.

وبفضل تطوير غرف العمليات الخاصة بالمراقبة، تم تقليص نسبة الإصابات بمعدل 9% ونسبة الوفيات بمعدل 20%.

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