وظائف إدارية بـ«هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية وقانونية لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي معالجة المخالفات الوقفية، ومدير مشاريع).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1 –أخصائي معالجة المخالفات الوقفية:

– درجة البكالوريوس في القانون.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– المشاركة في إعداد قواعد عمل قسم معالجة المخالفات الوقفية وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة العمل.

– المشاركة في إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة لتعزيز التزام القطاع الوقفي والنظار بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للأوقاف.

– وضع الأسس لتنظيم أساليب العمل من خلال تبسيط ووضوح إجراءات العمل.

– استقبال إحالات المخالفات من الإدارات والجهات ذات العلاقة وتسجيلها في قاعدة بيانات الخاصة بالقسم، وتحديد رقم مرجع للمخالفة.

– دراسة وتحليل المخالفة والتأكد من وجودها وسلامة إسنادها إلى الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة والكافية لدراستها.

– القيام بعملية التحقق وفق ما تقتضيه الحاجة.

– إبداء الرأي حيال المخالفة، وإجراءات التصحيح اللازم اتخاذها أو تلك المقترحة من الجهة المخالفة.

– متابعة مراحل المعالجة حتى انتهاء فرض العقوبة.

– إعداد إفادة للجهة المحيلة للمخالفة بالنتيجة النهائية وتزويديها بصورة عن المستندات المؤيدة.

– المشاركة في التنسيق والتعاون بين القسم والإدارات الأخرى في الهيئة، فيما يتعلق بإنجاز مهام القسم وتوفير قنوات اتصال فعالة والعمل على تطويرها.

– المشاركة في اللجان وفرق العمل الفنية في مجال الاختصاص.

– التأكد من سلامة ودقة إجراءات الحفظ وتوثيق المعاملات في الملفات والسجلات المعدة لهذا الغرض عند الانتهاء من معالجة المخالفة بشكل نهائي.

– التنسيق لعقد الاجتماعات مع النظار المخالفين لمناقشة المخالفات المرصودة عليهم وفق ما تقتضيه الحاجة.

– المشاركة في إعداد التقارير والدراسات والنماذج المتعلقة بأعمال القسم.

2 –مدير مشاريع:

– شهادة بكالوريوس في إدارة مشاريع، إدارة أعمال.

– خبرة 7 سنوات (أربع سنوات في مجال مهام الوظيفة).

– إدارة وتنفيذ مشاريع الأنظمة الداخلية وأنظمة العملاء.

– تحليل الاحتياجات الخاصة بالمشاريع.

– وضع التقديرات الزمنية والمالية (موازنة المشروع) للمشاريع قبل البدء فيها لاعتمادها.

– التخطيط للمشروعات بواسطة أدوات التخطيط المتفق عليها بمنهجية إدارة المشاريع ومحاولة تطويرها باستمرار.

– متابعة تنفيذ خطة المشروع وتحديثها وعرض تقارير متابعة الخطة طوال مدة المشروع.

– التنسيق والتواصل الكامل مع العميل ومتابعة وإدارة متطلباته واحتياجاته طوال مدة المشروع.

– التنسيق مع الوحدات والإدارات والأقسام المختلفة لتحقيق أهداف المشاريع.

– إدارة مخاطر المشروع وما يشمل ذلك من تحليلها ورصدها وإدارتها.

– إعداد تقارير الإنجاز الدورية والتقارير الختامية عن المشروع.

– إدارة تكاليف المشروع مع التحديث الدائم لميزانية المشروع.

– رفع التقارير الخاصة بالحالة لمشاريع تقنية المعلومات إلى مدير الإدارة.

– تنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى لم ترد فيما سبق.

موعد وطريقة التقديم: – التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/11م، من خلال الرابط التالي:

1 – أخصائي معالجة المخالفات الوقفية: (اضغط هنا).

2 – مدير مشاريع: (اضغط هنا).