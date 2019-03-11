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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مكتبOffice Manager)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:
– مدير مكتب (Office Manager).

المهارات:
1 – وضع أهداف موظفين السكرتارية بما يتماشى مع المسؤوليات المناطة بهم.
2 – مراجعة واعتماد تنسيق جدول المواعيد والمقابلات مع إعداد خطة أسبوعية تتضمن جدول الأعمال.
3 – إعداد ومراجعة الخطابات والمكاتبات قبل العرض على نائب المحافظ.
4 – التأكد من حفظ وصيانة جميع الملفات الخاصة بالمكتب بشكل يضمن سلامتها وسرعة الوصول إليها عند الحاجة.
5 – مراجعة أعمال تسلم وتسجيل البريد الصادر والوارد والفاكس وفهرسة هذه المستندات قبل عرضها.
6 – مراجعة أعمال تسلم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والفايل نت وفهرسة هذه الرسائل.
7 – حضور الاجتماعات والجلسات التي يكون نائب المحافظ طرفاً فيها والعمل على توثيقها.
8 – مراجعة التحضير للاجتماعات وتنسيق وتجهيز كل الوثائق والمستندات التي تخص موضوع الاجتماع.
9 – مراجعة تنظيم وفهرسة التقارير الداخلية الواردة من الإدارات والأقسام الأخرى قبل عرضها ومتابعة قرار نائب المحافظ بشأنها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.

المهارات المطلوبة:
1 – معرفة وإلمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – القدرة على صياغة التقارير ومحاضر الاجتماعات بطريقة تعبيرية مناسبة.
3 – مهارات التنسيق وتوزيع الأعباء.
4 – إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
5 – مهارات ممتازة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
3 – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2019/03/11م وينتهي بتاريخ 2019/03/17م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة؛ للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مكتبOffice Manager)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:
– مدير مكتب (Office Manager).

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
3 – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
4 – إجادة اللغة الإنجليزية.
5 – مهارات التواصل العالية.
6 – إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2019/03/11م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة، (اضغط هنا).

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