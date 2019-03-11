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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية
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تواصل – الرياض:

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي، جندي أول) لهذا العام 1440هـ.

ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المقبولين بضرورة التقيد بالتعليمات المسلمة لهم أثناء استكمال مراحل القبول النهائي؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

1 – الحضور بزي رياضي كامل مكون من بدلة رياضية زرقاء سادة + قبوع رأس أبيض عدد (4)
2 – لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبة بالخياطة باللون الأسود ومثبتة على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين عدد(2)
3 – حلاقة الرأس ماكينة (صفر)
4 – صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم مكبرة عدد (2)

وأوضحت قوات الأمن الخاصة، أن الحضور سيكون أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم – شمال الرياض الساعة السابعة صباحاً يوم السبت الموافق 1440/07/23هـ، ولمعرفة نتيجة القبول عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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