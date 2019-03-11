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تقرير دولي: المملكة تستحوذ على 12% من صادرات الأسلحة في العالم

تقرير دولي: المملكة تستحوذ على 12% من صادرات الأسلحة في العالم
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تواصل – وكالات:

أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، اليوم الاثنين، إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين 2014 – 2018، بزيادة نسبتها 192 في المائة، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.

وقال المعهد، في تقريره السنوي، إن السعودية استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12 في المائة من إجمالي الأسلحة المصدَّرة للعالم أجمع.

وبيَّن أنه من المقرر أن تتلقى السعودية على امتداد السنوات الخمس المقبلة، 98 طائرة و83 دبابة وأنظمة صواريخ دفاعية من الولايات المتحدة، فضلاً عن 737 عربة مدرعة من كندا، وخمس سفن حربية من إسبانيا، وصواريخ باليستية قصيرة المدى من أوكرانيا.

ولفت المعهد في بيان، إلى أن واردات الأسلحة إلى دول منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 87 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المعهد في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط مثَّلت 35 في المائة من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

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