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«التحالف»: 39 خرقاً حوثياً للهدنة في الحديدة خلال 24 ساعة

«التحالف»: 39 خرقاً حوثياً للهدنة في الحديدة خلال 24 ساعة
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الميليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف، في بيان، إن “خروقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة مستمرة، وأنه تم تسجيل 39 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن “الميليشيا الحوثية استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا”، كما أعلن عن استشهاد مواطن يمني، وإصابة 18 آخرين في خروق الحوثي بالحديدة.

وأشار التحالف إلى أنه تم إصدار 115 تصريحاً خلال الـ72 ساعة الماضية، وإن 8 سفن في ميناءي الحديدة والصليف تحمل موادَّ غذائية ومشتقات نفطية.

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