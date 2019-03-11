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الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تبيع هدايا مقلدة لعلامات تجارية بالأحساء

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تبيع هدايا مقلدة لعلامات تجارية بالأحساء
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تواصل – الأحساء:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة لبيع الجملة والتجزئة في الهدايا والإكسسوارات بمحافظة الأحساء؛ بالغرامة والتشهير؛ إثر صدور حكم قضائي يُدين صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض حقائب وهدايا وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وهو ما يعد غشاً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة بالدمام فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة الواقعة بمجمع تجاري في الأحساء، حيث ضبطت كميات من الحقائب والإكسسوارات والهدايا تحمل علامات تجارية مقلدة، وتم إغلاق الموقع وضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية؛ وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

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