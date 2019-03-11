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وزارة الإعلام توقع اتفاقية «التصديق الرقمي»

وزارة الإعلام توقع اتفاقية «التصديق الرقمي»
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تواصل – واس:

وقعت وزارة الإعلام ممثلة في إدارة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية اليوم، اتفاقية خدمة التصديق الرقمي مع المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الإعلام المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية الدكتور عادل بن محمد السعيد، فيما وقعها من جانب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مدير عام مركز التصديق الرقمي المهندس نائف مريزيق العتيبي، وبحضور مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” المهندس علي بن ناصر العسيري.

وأوضح الدكتور السعيد، أن التصديق الرقمي هو عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين.

وأشار إلى أن التصديق الرقمي يسهم في الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، بالإضافة لدوره في القيام بإجراء التوقيعات الرقمية، منوهاً بأن هذه الخصائص تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية الشبكية.

وأبان المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، بأن هذه البنية الأمنية تمكِّن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة، مفيداً بأنها ستوفر التصديق الرقمي لوزارة الإعلام تمهيداً للتحول الرقمي والاستغناء عن التصديق اليدوي.

ولفت الدكتور السعيد، إلى أن مميزات التصديق الرقمي تتمثل في دوره في منع انتحال الهوية أو التزوير، بالإضافة لتأمين سلامة محتوى الوثيقة، وسهولة التحقق من الوثيقة، بجانب أنه معتمد قانونياً.

يُذكر أن التصديق الرقمي يستخدم خوارزميات مشفرة على الوثائق والمستندات المصدقة رقمياً بحيث إنه لا يمكن تعديلها أو العبث بها، ويمكن اكتشاف أي تغيير على المحتوى سواء كان ذلك بتعديل أو إضافة أو حذف جزء من المحتوى الأصلي للوثيقة.

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