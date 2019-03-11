الأرصاد تصدر التقرير المناخي لفصل الربيع.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير المناخي لفصل الربيع لهذا العام 2019م ، التي تشير -بمشيئة الله – إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع.

وأشارت التوقعات لشهري مارس وأبريل إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل ، خاصة على شمال غرب وجنوب شرق المملكة ، في حين يُتوقع خلال شهر مايو أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على جنوب المملكة ، كما توقعت الهيئة هطول الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام -بمشيئة الله- ، إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة ، وهناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق ، وسط وغرب المملكة.

وتشير التوقعات الشهرية خلال شهر مارس إلى هطول أمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل ، خاصة على شرق المملكة، أما بالنسبة لشهر أبريل فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وجنوب المملكة ، وفي نهاية الفصل خلال شهر مايو يتوقع أن تكون أمطار أعلى من المعدل خاصة على شمال شرق المملكة وحتى وسط المملكة.

وأوضح التقرير أن الحالة التاريخية تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى ، تسجل ارتفاع تدريجي خلال فصل الربيع على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس وحتى شهر أبريل ، بينما يسجل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو في أغلب المناطق الداخلية والشرقية ، ويرتفع معدل هطول الأمطار إلى أعلى قيمة له في المملكة خلال فصل الربيع (مارس ، أبريل ومايو) ، فوق منطقة عسير ، تليها منطقة مكة المكرمة ، ومن ثم المنطقة الوسطى.