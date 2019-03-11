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وافد يجمع 1.5 مليون ريال باسم مواطن ويفر هارباً.. تطور جديد في القضية

وافد يجمع 1.5 مليون ريال باسم مواطن ويفر هارباً.. تطور جديد في القضية
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تواصل – فريق التحرير:

اضطر مواطن لتسليم نفسه للجهات الأمنية إثر الديون التي تراكمت عليه التي بلغت 1.5 مليون ريال، من محل قطع الغيار المسجل باسمه ويديره وافد تستر عليه، بينما هرب الأخير بالمبلغ المذكور خارج المملكة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إطلاقه فبراير الماضي، أن إحدى القضايا التي تم ضبطها كشفت أحد المتسترين، الذي قام بتسليم نفسه طوعاً طمعاً في إسقاط الديون عنه بعد تدهور ظروفه المالية، حيث أصبح مديوناً بـ1.5 مليون ريال ولا يمكنه سداده مما يعرضه للسجن.

وأشار المركز إلى أن تلك الديون هي عن محل قطع الغيار الذي يحمل سجله التجاري اسم المواطن ولكن يديره وافد، بعدما حصد الأخير أرباحاً من المحل وجمع ذلك المبلغ وسافر به خارج المملكة.

وحذر المركز من أضرار وتبعات التستر التجاري، مبيناً أن المتستر في الواقعة المذكورة وضع أهله في دوامة هم في غنى عنها ومصيبة ليس لهم ذنب فيها، فضرَّ نفسه وأهله وقبل ذلك وطنه.

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