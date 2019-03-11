العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية المنكوبة

تواصل – وكالات:

أعلن التلفزيون الرسمي في إثيوبيا اليوم، العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، التي تحطمت أمس، وهي في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار العاصمة، حيث هوت بالقرب من بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

وكانت طائرة الركاب الإثيوبية، قد تحطمت، صباح أمس، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وهي تحمل على متنها 149 راكبًا، وثمانية من أفراد طاقم الطائرة.