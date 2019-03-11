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حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت قرية مغيراء التابعة لمحافظة العلا واقعة مأساوية، حيث استيقظت على حادث تصادم مروع بين حافلة مدرسية وسيارة “ديهاتسون” أسفر عن وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء وإصابة اثنين.

وأصدرت إدارة التعليم بمحافظة العلا بياناً توضيحياً حول الحادث، مؤكدة أن الحادث وقع صباح اليوم (الاثنين) في طريق مغيرا أبو زرائب (طريق زراعي) بين سيارة خاصة من نوع “ديهاتسون غمارتين”، وحافلة النقل المدرسية التابعة لشركة (سيتكو) لطلاب مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بمغيراء.

وبينت أن الحادث أسفر عن وفاة خمسة طلاب كانوا في السيارة الخاصة بهم، وهم :

1ـ عمار سعود مساعد الجهني الصف الأول الابتدائي (7 سنوات).

2 ـ زياد سعود مساعد الجهني الصف الثالث الابتدائي (9 سنوات).

3 ـ محمد أحمد حمود الجهني الصف الثالث الابتدائي (10 سنوات).

4 ـ حمود أحمد حمود الجهني الصف الثاني المتوسط (١٣ سنة).

5 ـ عبد الرحمن سعود مساعد الجهني (سائق السيارة) الصف الثالث بثانوية الملك عبد العزيز (١٧ سنة).

وأشارت إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة كل من:

1 ـ عبد العزيز سعود مساعد الجهني الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم (13 سنة)، وإصابته بسيطة وحالته مستقرة .

2 ـ نايف سعود مساعد الجهني الصف الأول الثانوي بثانوية الملك عبد العزيز (15 سنة)، وإصابته حرجة.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، وتواصل التحقيق لكشف ملابساته، موضحة أن مدير التعليم والمساعد للشؤون المدرسية وقفوا على الحادث وقدموا واجب العزاء لذوي المتوفين، كما اطمأنوا على صحة المصابين في مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا.

 

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