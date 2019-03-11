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قوات النظام السوري تجدد قصفها لمناطق الهدنة الروسية التركية

قوات النظام السوري تجدد قصفها لمناطق الهدنة الروسية التركية
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تواصل – واس:

استهدفت قوات نظام الأسد من خلال عمليات قصف بري متصاعدة بعشرات القذائف مناطق واقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح، حيث استهدفت قوات النظام مناطق في تلمنس ومعرشمارين والتح ومناطق أخرى في مدينة خان شيخون، بالتزامن مع قصف استهدف مناطق في بلدتي التمانعة وسراقب وخان السبل والهبيط، في القطاعات الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية من ريف إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن القصف البري تسبب بمصرع وإصابة عدة مواطنين بينهم امرأة وطفلها، فيما لا تزال عمليات انتشال الجثث والعالقين مستمرة.

 

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