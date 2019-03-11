الشورى يطالب «الخطوط السعودية» بتخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية

تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى اليوم الاثنين، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس أنه يجب على الخطوط السعودية تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع “الأوائل الخمسة” الإستراتيجي الموجّه للرقي بخدماتها.

وطالب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة “طيران أديل”، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

وشدّد “الشورى” على أنه ينبغي للخطوط السعودية الفصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.

وطالب الخطوط السعودية بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضح المجلس، أنه على المؤسسة العامة للخطوط السعودية سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء رقم “44” وتاريخ 1434/2/4هـ، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

وطالب الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالمياً ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس عبدالله السعدون.

وفي مستهل جلسته العادية السابعة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، اليوم، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام.

وناقش مجلس الشورى مشروع نظام الامتياز التجاري المكون من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.

ويعتمد المشروع على وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد. كما يناقش المجلس اليوم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438 / 1439 هـ.