الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

تعرف على 14 شهادة مهنية اعتمدها «هدف» لرفع كفاءة العمالة الوطنية

تعرف على 14 شهادة مهنية اعتمدها «هدف» لرفع كفاءة العمالة الوطنية
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دعم 14 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وقال نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد: إن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يسهم في فتح آفاق واسعة للترقِّي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة أمام منسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليًا.

وأكد أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الإستراتيجي لـ”هدف” نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل الشهادات شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، وشهادة مقَيِّم عقاري، وشهادة مقَيّم منشآت اقتصادية معتمد، وشهادة مقَيّم أضرار مركبات معتمد، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، وشهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA).

وشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – المستوى الثالث التأسيسي (CIPD)، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – المستوى الخامس (CIPD)، وشهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس (MOS)، وشهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، وشهادة محترف إدارة المشاريع (PMP).

وشهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وسعيًا لزيادة الشهادات الاحترافية فقد تم مؤخرًا اعتماد 5 شهادات، ستضاف إلى قائمة الشهادات المذكورة، وهي شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد ( CEM )، وشهادة أخصائي قياس وتحقق ( CMVP )، وشهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT )، وشهادة دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT).

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”. ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقًا للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa، فعلى المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هدف» يعلن عن توفر وظائف برواتب تصل إلى 15 ألف ريال

«هدف» يعلن عن توفر وظائف برواتب تصل إلى 15 ألف ريال

«هدف» يدعو مرضى الفشل الكلوي للاستفادة من أجور أيام الغسيل

«هدف» يدعو مرضى الفشل الكلوي للاستفادة من أجور أيام الغسيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>