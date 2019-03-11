الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

تعرف على تصرفات خاطئة مع الأطفال.. يعاقب عليها نظامًا

تعرف على تصرفات خاطئة مع الأطفال.. يعاقب عليها نظامًا
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت رئيس قسم حماية الطفل في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني سابقاً الدكتورة مها المنيف أن فريق الحماية في المستشفى يستقبل ما يقارب من 16 حالة إيذاء للأطفال شهرياً معظمها إهمال أسري.

وبينت أن تلك الحالات تمثلت في الآونة الأخيرة في السماح للطفل دون سن 18 سنة بقيادة السيارة، وإهمال تسجيل الآباء للأبناء في الأوراق الرسمية الثبوتية، وإهمال تطعيم الأبناء.

وأشارت وفقا لـ«عكاظ» إلى أنه بناءً على المادة الثالثة من نظام حماية الطفل الصادر عام 2014 فإن إعطاء المركبة (السيارة) وقيادتها من قبل الطفل، وعدم إعطاء التطعيمات اللازمة، والتقصير في تسجيل الطفل في الأوراق الرسمية تعتبر من أنواع الإيذاء والأهمال للطفل، ووجب التبليغ عن هذه الحالات للجهات المعنية، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومراكز الشرطة.

ولفتت إلى أن فريق حماية الطفل بالمستشفى أحال قضية الأبناء الذين تم السماح لهم بقيادة المركبات دون السن القانوني لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، كما أن الأطفال الذين رفضت أسرهم التطعيم أصيبوا بمرض معدٍ وكانت حالتهم حرجة وأحيلت أوراقهم إلى الوزارة والشرطة لاتخاذ اللازم.

وأكدت الدكتورة المنيف أن القسم يعد الأول من نوعه في المملكة في القطاع الصحي وهو تشجيع لجميع أقسام الأطفال للتوسع في فتح مثل هذه الأقسام لمتابعة حالات إيذاء الأطفال الواردة للقطاع الصحي بطريقة مهنية ممنهجة حسب الأنظمة الوطنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» ترصد تسرباً إشعاعياً في 5 مستشفيات

«الغذاء والدواء» ترصد تسرباً إشعاعياً في 5 مستشفيات

«المطلق» يوضح حكم شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات (فيديو)

«المطلق» يوضح حكم شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات (فيديو)

تصريحات مهمة لوزير الصحة عن بطالة أطباء الأسنان

تصريحات مهمة لوزير الصحة عن بطالة أطباء الأسنان

الخثلان يوضح حكم بطاقات التأمين الدالة على تخفيضات المستشفيات والمختبرات

الخثلان يوضح حكم بطاقات التأمين الدالة على تخفيضات المستشفيات والمختبرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>