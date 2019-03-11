الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

«القيلولة» علاج طبيعي لأمراض الضغط والقلب

«القيلولة» علاج طبيعي لأمراض الضغط والقلب
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج، ويجدد الإحساس بالطاقة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في مستشفى فولا باليونان أن النوم لمدة 60 دقيقة في منتصف النهار يؤدي إلى خفض الضغط بمعدّل 3 درجات.

وبحسب التقارير الطبية يساعد خفض قراءة الضغط بمعدل درجتين على تقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10 %.

ولا تقتصر فائدة نوم القيلولة على مرضى الضغط المرتفع، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن من ينامون ولو فترة قليلة بعد الظهر تتحسن قراءة ضغط الدم لديهم حتى لو كانت ضمن الحدود الآمنة.

ومن المقرر مناقشة توصيات الدراسة قريباً في مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الذي سيبدأ أعماله يوم 16 مارس في نيو أورليانز.

ودعت النتائج إلى حث من لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الضغط إلى الحصول على قيلولة قدر الإمكان خلال ساعات النهار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب

4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب

كيف تمنع «كرسي المكتب» من قتلك؟!.. «الرحيلي» يقدم الحل

كيف تمنع «كرسي المكتب» من قتلك؟!.. «الرحيلي» يقدم الحل

دراسة تكشف علاقة «تمرين الضغط» بأمراض القلب

دراسة تكشف علاقة «تمرين الضغط» بأمراض القلب

لمرضى السكري.. حفنة من المكسرات تحمي القلب

لمرضى السكري.. حفنة من المكسرات تحمي القلب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>