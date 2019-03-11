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جولات مكثفة على أسواق جدة لضبط مخالفات التوطين

جولات مكثفة على أسواق جدة لضبط مخالفات التوطين
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تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة وتكثيف الجولات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بتوطين الوظائف.

وشدد على تكثيف الرقابة بشكل يومي على المحلات التجارية لكشف حالات التستر التجاري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأكد سموه أهمية تمكين الشباب والشابات من الفرص الوظيفية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم، وأن على جميع الشركات والمؤسسات وطالبي العمل الالتزام بجميع عقود العمل المبرمة بينهم، مشدداً على ضرورة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وما ينتج عنها من أضرار اقتصادية وصحية من خلال السلع المغشوشة والمقلدة.

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