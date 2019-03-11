«الأرصاد» تُحذر من سحب رعدية ممطرة وغبار على محافظات مكة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، وميسان، وشقصان، وبني سعد، والعرضيات، تمتد إلى العاصمة المقدسة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وشددت على ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.