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السعودية للكهرباء: فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال

السعودية للكهرباء: فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن كفاءة الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، أسهمت في تحقيق إنجازات فنية وتقنية بارزة، وأن المهندسين والفنيين السعوديين نجحوا في تقديم مبادرات وأفكار إبداعية للمواصفات الفنية وفرت مبالغ مالية كبيرة للشركة.

وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أن عدداً من المختصين والفنيين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ لضمان توصيل وربط العدادات بأسرع وقت ممكن للمستهلك النهائي، حيث أسهمت في توفير أكثر من 8 ملايين ريال للشركة.

وأفادت أن البرامج التدريبية التي نفذتها لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة أسهمت في تطوير قدرات المهندسين والفنيين والمتخصصين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.

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