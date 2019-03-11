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مؤسسة دولية تكشف حجم الأسلحة التي باعتها أمريكا للعالم في 5 سنوات

مؤسسة دولية تكشف حجم الأسلحة التي باعتها أمريكا للعالم في 5 سنوات
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تواصل – وكالات:

كشف معهد أبحاث سويدي، اليوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة  قامت بتوريد أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، في آخر تقرير له حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات نقل الأسلحة زاد بحوالي 8% خلال الفترة 2018-2014 مقارنة بالفترة .2013-2009

واستحوذت الولايات المتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، مقابل 30% خلال الفترة من .2013-2009

وذكر “سيبري” أن الولايات المتحدة باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 دولة، أكثر بكثير من أي مورد رئيسي آخر.

وقال أود فلورانت رئيس برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة في سيبري في بيان، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تضمنت “أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية وعدد كبير من القنابل الموجهة”.

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