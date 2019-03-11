«فيتبيت» تُطلق باقة جديدة من التقنيات القابلة للارتداء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

«فيتبيت» تُطلق باقة جديدة من التقنيات القابلة للارتداء

«فيتبيت» تُطلق باقة جديدة من التقنيات القابلة للارتداء
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “فيتبيت” باقة جديدة من موديلاتها القابلة للارتداء من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية، موضحة أن الباقة الجديدة تضم Ace 2 و Inspire و Inspire HR و Versa Lite، ونعرض شرح مفصل عن كل باقة كالآتي:

فيتبيت Ace 2

وتهدف شركة فيتبيت من خلال سوار اللياقة البدنية Ace 2 إلى تلبية متطلبات الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ويمتاز بسوار وجسم مضاد للصدمات، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزاهية، ويمتاز سوار فيتبيت Ace 2 بلوحة أرقام جديدة والعديد من الرسومات المناسبة للأطفال.

ويتعين على الآباء إنشاء حساب عائلة فيتبيت، حتى يتمكنوا من متابعة الأنشطة البدنية الخاصة بأطفالهم بواسطة سوار اللياقة البدنية Ace 2، الذي يتوفر بدرجات ألوان الأزرق والوردي والأصفر والأخضر، ومن المقرر طرح فيتبيت Ace 2 خلال صيف 2019.

فيتبيت Inspire و Inspire HR

أعلنت شركة فيتبيت خلال يناير الماضي عن سوار اللياقة البدنية Inspire HR مع قياس نبضات القلب، أما الموديل الجديد فإنه يتيح المزيد من وظائف تتبع الأنشطة البدنية وتحليل النوم والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ويتوفر باللون البنفسجي والأسود والأبيض، أما سوار اللياقة البدنية Inspire فإنه لا يتضمن وظيفة قياس نبضات القلب ويأتي باللون الأسود، وتمتاز هذه الأجهزة بمقاومة الماء وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 5 أيام.

فيتبيت Versa Lite

تتوفر الساعة الذكية Versa Lite باللون البنفسجي والأزرق والأبيض، وتعتبر بمثابة الإصدار منخفض التكلفة من الساعة الذكية Versa، وتوفر للمستخدم العديد من الوظائف مثل التتبع التلقائي للأنشطة البدنية وقياس معدل نبضات القلب PurePuls 24/7 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وإشعارات Push، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 4 أيام، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الماء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 تقنيات يجب توافرها في سيارات «المسنين»

6 تقنيات يجب توافرها في سيارات «المسنين»

أبل تطلق أنحف «ماك بوك آير» وأقوى «ماك ميني» وأصغر «آي باد»

أبل تطلق أنحف «ماك بوك آير» وأقوى «ماك ميني» وأصغر «آي باد»

6 هواتف ذكية حملت مزايا لم يعرفها العالم من قبل

6 هواتف ذكية حملت مزايا لم يعرفها العالم من قبل

كيف تتفادى الإعلانات والبرمجيات الخبيثة عند استخدام التطبيقات؟

كيف تتفادى الإعلانات والبرمجيات الخبيثة عند استخدام التطبيقات؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>