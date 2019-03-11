بالتفصيل.. «العمل» توضح كل ما تريد معرفته عن حقوقك في الإجازات

تواصل – فريق التحرير:

يتساءل كثيرون عن حقوقهم في الإجازات، لذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعرض تفصيلي لطبيعة الإجازات وحقوق الموظفين والعمال فيها.

وبحسب “العمل” فإن الإجازات التي يحق للعاملين الحصول عليها تنقسم إلى نوعين، وهما الإجازات الرسمية، والإجازات المتعلقة بالمناسبات الشخصية، ويختلف ذلك عن الإجازات السنوية والتي ينص عليها عقد العمل وبحد أدنى 21 يومًا في السنة الواحدة.

وأوضحت الوزارة أن الإجازات الرسمية تشمل إجازة عيدي الفطر والأضحى وهي 4 أيام، تبدأ في عيد الفطر من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، وفي عيد الأضحى من يوم الوقوف بعرفة، إضافة إلى إجازة اليوم الوطني، التي يعوض عنه بيوم قبل أو بعد، إذا صادفت إجازة نهاية الأسبوع، ولا يعوض عنها إذا وقعت ضمن إجازة العيدين.

وبيّنت أن الإجازات الشخصية تتمثل في أحقية العامل في الحصول على إجازة 3 أيام بأجر كامل في حالة رزق بمولود جديد، و5 أيام في حالة الزواج، و5 أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.