ما حقيقة ارتفاع مستحقات القطاع الخاص لـ 700 مليار ريال؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

ما حقيقة ارتفاع مستحقات القطاع الخاص لـ 700 مليار ريال؟

ما حقيقة ارتفاع مستحقات القطاع الخاص لـ 700 مليار ريال؟
0

تواصل – الرياض:

نفى مصدر بمجلس الغرف السعودية صحة ما تردد عن وجود 700 مليار كمستحقات للقطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا الرقم غير صحيح.

وأضاف المصدر أن المجلس كمظلة للقطاع الخاص، وعضو في لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص مع الجهات حكومية يتابع كل الخطوات التي تقوم بها اللجنة، التي جاء تشكيلها بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية، وفقاً لـ«عكاظ».

وأوضح أن اللجنة وضعت خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية، ونجحت في ذلك وسبقت خطواتها الإجرائية في سداد مستحقات القطاع الخاص، وتسعى في خطتها إلى عدم تكرار تأخر سداد المستحقات مستقبلا.

وأضاف المصدر: رؤية المملكة 2030 تؤكد على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40% حاليا إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030، وهذا يتضح جليا من خلال قرارات الدعم والتحفيز، ولعل منها الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيرا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة الدخل»: لا زيادة للزكاة على «القطاع الخاص» حالياً

«هيئة الدخل»: لا زيادة للزكاة على «القطاع الخاص» حالياً

«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً

«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً

بالأرقام.. «التأمينات» تكشف عن مفاجآت بأعداد العاملين في القطاع الخاص

بالأرقام.. «التأمينات» تكشف عن مفاجآت بأعداد العاملين في القطاع الخاص

خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بـ«العمل» وممثلي أصحاب مهن القطاع الخاص

خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بـ«العمل» وممثلي أصحاب مهن القطاع الخاص

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>